韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「메뉴판 좀 주세요（メニュパン チョム チュセヨ）」の意味知ってる？「메뉴판 좀 주세요（メニュパン チョム チュセヨ）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、飲食店に入ったらほぼ必ず口にする韓国語です。「메&#