プロ野球が3月27日に開幕。新人投手2人で74年ぶりの記録を出ました。巨人と阪神の伝統の一戦では、巨人のドラフト1位ルーキー竹丸和幸投手が6回1失点。球団では1962年の城之内邦雄さん以来の大役を全うして、チームは3-1で勝利。初白星を飾りました。またロッテと西武の一戦では、ロッテのドラフト2位ルーキー毛利海大投手が5回無失点の投球。球団では1950年の榎原好さん以来76年ぶりの大役を果たし、チームは3-1で勝利。初勝利を