ＢＯＹＳＡＮＤＭＥＮの平松賢人が２７日、東京・日本橋ＰＡＣＭＡＮでソロライブ「ＴｏｋｙｏＰｒｅｍｉｅｒｅＮｉｇｈｔＶｏｌ．０」を開催した。平松は、普段は名古屋を拠点に活動。ファンを前に「こうして東京でコンサートを開けるのは本当に感謝でございます」と喜びを伝えた。さらに「演歌・歌謡の世界でこれからもどんどんやっていく。名曲を歌い継いでいきたいし、僕もいつか名曲たるものを作りたい」と明か