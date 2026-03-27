「オリックス０−１０楽天」（２７日、京セラドーム大阪）オリックスは完敗で２年連続の開幕戦白星とはならなかった。就任２年目のオリックス・岸田護監督（４４）がオープン戦打率１割台で本塁打＆打点なしの新助っ人シーモアを開幕４番に抜擢し、若月を５番ＤＨで起用する新打線で臨んだが、白星は呼び込めなかった。３年連続の開幕投手となったＷＢＣ帰りのエース、宮城大弥投手（２４）が自己ワーストタイ１回２／３を８安