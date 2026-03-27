日本発の9人組グローバルグループ「&TEAM」のFUMAとJOがこのほど、メイクアップアーティストブランド 『シュウ ウエムラ』のポップアップイベント「shu sento」に来場した。【写真】銭湯？で…リラックスした&TEAM・FUMA＆JO同ブランドは、ポップアップイベント「shu sento」をきょう27日から4月2日に開催する。旗艦店「シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス」が、「銭湯」をテーマに姿を変え、スタート地点の番台