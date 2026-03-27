4人組女性アイドルグループ「わーすた」が今冬に行われるライブをもって解散することを27日、同グループの公式サイトなどで発表された。公式サイトは「わーすたから皆様へ大切なお知らせ」と題して更新し「平素よりわーすたを応援いただき、誠にありがとうございます。グループの今後やメンバーそれぞれの未来について、幾度となく話し合いを重ねてまいりました。その結果、この度わーすたは、今冬開催を予定しておりますラス