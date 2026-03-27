「巨人３−１阪神」（２７日、東京ドーム）球団の新人投手として６４年ぶりに開幕投手の大役を任された竹丸が６回を３安打５奪三振、１失点の好投。プロ１勝目を挙げ球団史上初の快挙となった。最速１５０キロの直球に武器のチェンジアップも冴え、昨年の覇者、阪神の強力打線をほんろう。一回、四回と走者を背負って、４番の佐藤輝を迎えたが、１４９キロ直球で左飛、１２６キロのチェンジアップで空振り三振に仕留めた。失