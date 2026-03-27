日常生活や学習の中で触れる言葉の「パーツ」に注目して、凝り固まった脳を解きほぐすパズルを楽しんでみませんか？今回は、戦記物でおなじみの勇壮な兵の呼び名から、環境の急激な移り変わり、そして文字の成り立ちを支える重要な部位まで、3つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□い