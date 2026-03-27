◇パ・リーグ楽天10―0オリックス（2026年3月27日京セラD）プロ4年目で初の開幕投手を託された楽天の荘司康誠投手（25）が8回4安打無失点、無四球で9三振を奪う快投で、チームを2023年以来3年ぶりの開幕戦勝利へ導いた。2回までに大量8点を挙げた打線の援護に応え、3回まで完全投球。最速155キロの直球に多彩な変化球を織り交ぜてテンポ良い投球を披露した。9−0の7回には2死二、三塁のピンチを招くも中川をスプリットで