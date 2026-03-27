デザインフィルのプロダクトブランド「ミドリ」の製品として発売されていた人気のノートシリーズ「MDノート」を中心にした「MD PAPER PRODUCTS」などの製品が、新しいブランド「MD PRODUCT」として独立しました。ミドリのブランドからは、以前「トラベラーズノート」とその周辺アイテムが「トラベラーズカンパニー」として独立ブランドになりましたが、それと同じく、製品としての個性を際立たせるための新ブランド設立ということ