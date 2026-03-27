イランへの攻撃など中東情勢に対して強気な姿勢を見せ、世界を震撼させているトランプ大統領。しかしその裏では、政権を揺るがす“火種”がくすぶっているのをご存知でしょうか。特に波紋を広げているのが「エプスタイン文書」の公開です。このスキャンダルを機に、あんなにも熱狂的だったトランプ氏の岩盤支持層（MAGA派）にすら、離反の兆しが見え始めているといいます。迫る中間選挙や新たな対立軸の台頭の中で、アメリカはどこ