多くの人が直面するであろう「介護」。そこには介護離職、きょうだい間のトラブル、相続などさまざまな問題が横たわっているようです。例えば、遠くに住む親の体調について確認しようと電話で「元気？」と聞いてみても、「大丈夫、心配ない」と言うばかりでなかなか本音が見えてこない。これは介護の悩みとしてよくあるケースです。なぜそうなるのか、どのように対応すればよいのかを、実際に寄せられた相談内容とともに介護アドバ