転職やキャリアに関する悩みや疑問に、ひとつ上を目指す人の転職サイト『女の転職type』編集長の小林佳代子が回答します。今回は「女性管理職」について。 （質問）社内初の女性管理職になりました。「女性管理職の割合を増やすために、実力がないのに選ばれた」という周囲の視線が怖いです。 （回答）まずは、管理職への抜てき、おめでとうございます！ 結論から言うと、組織において「実力がないのに管理職に選ばれる」という