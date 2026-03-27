人生100年時代といわれる今、60代を迎える多くの方が「お金の正解」が見えない不安を抱えています。そこで、All Aboutマネー編集部が毎月実施している「家計のアンケート」の回答をもとに、60歳以上のリアルな声を集計しました。中には、60歳を過ぎて1000万円以上の住宅ローン残債があるという方が一定数見られます。今回は、大きなローンを抱えたまま60代を迎えるケースについて、経済ジャーナリストでAll Aboutマネーガイドの酒