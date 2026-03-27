毎日使う家電だからこそ、絶対に失敗したくない冷蔵庫選び。本体価格の安さはもちろん、電気代を抑える省エネ性能など重視するポイントはさまざまです。実際に多くのユーザーがコストパフォーマンスの良さを実感しているのはどのメーカーなのでしょうか。今回はAll About編集部が2026年2月20日に実施したアンケートから、「コスパが良いと思う冷蔵庫メーカー」の結果を紹介。家電の最新トレンドに詳しい専門家の安蔵さんに、それぞ