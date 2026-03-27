俳優の草なぎ剛さんは3月27日、自身のInstagramを更新。愛犬の誕生日を報告し、ツーショットを公開しました。（※「なぎ」は、弓へんに前の旧字体、その下に刀）【写真】草なぎ剛と6歳になった愛犬「ステキなお写真ありがとう」草なぎさんは「レオン六歳になりました。お祝いメッセージありがとねー」とつづり、1枚の写真を投稿。愛犬とのツーショットです。草なぎさんに抱っこされた愛犬は遠くを見つめ、かわいらしい表情を見せて