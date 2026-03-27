Image: Raymond Wong / Gizmodo US 去年大きな盛り上がりを見せたスマートグラス。今年に入ってからはプライバシー問題が大きく取り沙汰されていますが、まだまだ新製品は登場しそうです。スマートグラスってバリエーションが豊富で、ビジュアルに特化したタイプやオーディオに強いタイプなど、ハードウェアスペックは実に多種多様。その中で、特に映像モニターとしての要素が強いのがRayNeo