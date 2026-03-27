◇パ・リーグソフトバンク6―5日本ハム（2026年3月27日みずほペイペイD）昨季のパ・リーグ王者のソフトバンクは同2位の日本ハムとの打ち合いを制し、白星発進した。初回に3点の先制を許すも、2回に栗原が左中間への1号2ランを放ち、反撃開始。3回には侍ジャパンとして参加したWBCでは13打数無安打とまさかの不振だった近藤が、不安を払しょくする右越え1号ソロ。4回にも山川が打った瞬間に確信する左中間への1号ソロを放