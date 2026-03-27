◇パ・リーグ日本ハム5―6ソフトバンク（2026年3月27日みずほペイペイD）日本ハムはソフトバンクに打ち負け、3年ぶりの黒星発進となった。初回に清宮幸の右越え2ラン、万波の左越えソロで3点を先制。ただ、2年ぶり2度目の開幕投手となった伊藤が3本塁打を浴びるなど、5回2/3を9安打5失点と粘れず。両軍併せて6本塁打が飛び出した“アーチ合戦”となった中、5―5の8回、3番手の古林睿煬（グーリン・ルェヤン）がつかま