◇パ・リーグロッテ３―１西武（2026年3月27日ZOZOマリンスタジアム）ロッテ・サブロー監督（49）は打つ手がズバズバ的中。本拠地で開幕白星スタートを切った。試合後は「僕が勝ったことより毛利が勝ったことがうれしい」と、開幕投手指名に5回無失点のプロ初勝利で応えたドラフト2位左腕を称えた。ルーキーとは思えない堂々としたマウンドさばき。サブロー監督は「僕が一番ドキドキしてた。大丈夫かと思ったが（さす