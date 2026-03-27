◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 3-1 西武(27日、ZOZOマリン)ロッテで76年ぶりに新人開幕投手を務め、勝利を上げた毛利海大投手が試合後にインタビューに応じ喜びを語りました。この日、5回70球、被安打4、奪三振2、無失点の好投をみせた毛利投手は開口一番「最高です」と心境を語りました。続けて「本当にたくさんの応援があって、今日のピッチングができたと思うので、ありがとうございます」と感謝を述べると、開幕投手に臨む気持