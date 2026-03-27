アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃から28日で1か月。未だ収束の兆しが見えません。原油高の影響も深刻で、野菜農家では輸送費や資材など様々なものに影響が出ていました。◇アメリカのホワイトハウスが、“内緒”の絵文字とともに投稿した謎の音源。これを逆再生してみると…「明日刺激的な発表がある」イランとの戦闘終結に向け“交渉中”だという、トランプ政権。トランプ大統領「『私が合意したがっている』とい