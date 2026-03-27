◆パ・リーグソフトバンク６―５日本ハム（２７日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・小久保裕紀監督の采配が当たり、接戦を制した。同点の８回無死、今宮の代打・野村が中前打で出塁。１死一、三塁から牧原の犠飛で勝ち越した。プロ野球新記録の１４年連続開幕ショートの今宮は１打席目に安打を放っていたが、速いストレートに強い野村を古林にぶつける起用が光った。小久保監督は前日の会見で「おそらく一生を振り返っ