◆パ・リーグソフトバンク６―５日本ハム（２７日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムが初回に奪った３点のリードを守れず、３年ぶりに開幕黒星スタートとなった。初回無死一塁、清宮幸がソフトバンク先発・上沢からパ・リーグ１号となる右越え２ラン。先制に成功すると、万波も左越えソロを放ち、初回に３点のリードを奪った。しかし、先発・伊藤が２回に栗原に２ランを浴びると、３回にはＷＢＣでチームメートだった近藤に右