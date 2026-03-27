フジテレビの生田竜聖アナウンサーが２７日、自身のＳＮＳを更新。同局系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）を、２７日の放送をもって卒業した勝野健アナの写真を公開した。インスタグラムで「勝野くん、卒業です４年間ありがとう！」と感謝をつづり、勝野アナのオフショットや、めざましメンバーとの集合写真などをアップした。続けて「京都でもアナウンサーとして活動していくとのこと！また一緒に仕事でき