◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）阪神・近本光司外野手が、巨人の開幕投手を務めたドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）に脱帽した。初回は１４５キロ直球を打ち損じて中飛に倒れ、３回２死では１４８キロ直球に空振り三振。５回２死二塁の好機で迎えた３打席目は一ゴロに倒れた。チームも敗戦。球界屈指の安打製造機は「ホント、いいボールを投げていた。堂々と投げさせてしまった」と竹丸に完敗を