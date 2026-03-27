巨人が２７日の開幕戦・阪神戦（東京ドーム）に３―１で勝利。阿部慎之助監督（４７）は３年連続での開幕戦勝利を飾った。若き力と新戦力が勝利を手繰り寄せた。開幕投手を務めたのはプロ初登板初先発となったドラフト１位ルーキーの竹丸。初回から冷静な投球で虎打線を封じ込めた。４回こそ大山の犠飛で１点こそ失ったものの、以降は切り替えて６回まで追加点は許さなかった。打っては初回に１番・キャベッジの?１２球団最