タレントの稲村亜美が２７日にＳＮＳを更新。プロ野球開幕に合わせ、解説者達とのショットを公開した。インスタグラムで「プロ野球シーズン本日開幕です」と始めて、「昨日はプロ野球ニュース開幕直前ＳＰだったので毎年恒例のご挨拶に集結してる皆さんにお会いできる貴重な機会です解説者の皆さんとお話もできて楽しい時間を過ごせました」とつづり、高木豊、真中満ら豪華解説陣との集合写真をアップした。続けて「プロ