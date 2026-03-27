【モデルプレス＝2026/03/27】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が2026年3月27日、グループ初のライブ映画「2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] - LIVE FILM」舞台挨拶に出席。高塚大夢（※「高」は正式には「はしごだか」）が池崎理人（※「崎」は正式には「たつさき」）の新たな一面を明かした。【写真】INI、サプライズに涙◆高塚大夢、池崎理人に驚いたこと「驚いたメンバーの一面は？」と聞かれた高塚は「