◇女子ゴルフツアーアクサ・レディース第1日（2026年3月27日宮崎県UMKCC＝6539ヤード、パー72）ツアー2勝の高橋彩華（27＝サーフビバレッジ）が6バーディー、ボギーなしの66をマークし、首位と1打差の2位につけた。ボギーなしでホールアウトした高橋は「曲げたホールもあったけど、長いパットが入ってくれた」と苦笑しながら振り返った。ショットのミスからピンチを招いたホールもあった。しかし7番は4メートル、9番