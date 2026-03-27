オリックス戦に先発した楽天・荘司＝京セラドーム楽天は荘司が力のある速球に変化球をうまく絡め、8回4安打無失点。チームを3年ぶりの白星発進に導いた。16安打の打線は一回にマッカスカーの2点二塁打で先制し、二回は6長短打を集めて6点。オリックスは宮城がKOされた。