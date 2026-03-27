立命館大などを運営する学校法人立命館（京都市）は27日、学園の在り方を定めた立命館憲章の改正を決定し発表した。「戦争の痛苦の体験を踏まえ」など戦争を反省する文言の削除を一時検討したが、学生や教職員から批判があり、最終的に改正前と同様の表現を維持した。多様性の尊重などを追加。新憲章は4月1日に施行する。旧憲章は、戦時中の国家主義的な体質を反省し、2006年に制定。昨年4月に改正案が判明し、学生や教職員か