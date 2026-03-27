◇卓球ノジマTリーグ東京3―0金沢（2026年3月27日東京・代々木第2体育館）年間王者を決める男子プレーオフ決勝が行われ、レギュラーシーズン1位の東京が同2位の金沢に3―0で勝利し、2季ぶり5度目の優勝を飾った。第2試合を戦った星槎国際高横浜1年の川上流星（16）が、世界選手権代表経験のある田中佑汰（25）をフルゲームの末に撃破。チームに勢いをもたらし「とてもうれしいのとめちゃくちゃつかれました」と喜んだ