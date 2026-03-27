11人グローバルボーイズグループINIが27日、都内で、初の映画作品「2025 INI LIVE［XQUARE−MASTERPIECE］LIVE FILM」公開記念舞台あいさつに登壇した。昨年9月に愛知県・バンテリンドームナゴヤで開催したライブを映画化。舞台裏のメンバーの様子や準備を描く。同映画を11人がそれぞれ漢字一文字で表すと、池〓理人（24）は、一見すると創作漢字にも見えるなじみのない文字で回答。真意を聞くと「ビャンビャン麺のビャンです」