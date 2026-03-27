乃木坂46・川粼桜（22）の1st写真集『エチュード』（新潮社／2026年4月14日発売）の発売前重版が発表された。 【写真】1st写真集『エチュード』収録カットを見る 幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ川粼桜。彼女にとって初めてのソロ写真集の撮影地として彼女が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮