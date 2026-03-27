【J1百年構想リーグ WEST第5節】(ノエスタ)神戸 2-1(前半0-0)広島<得点者>[神]扇原貴宏(84分)、大迫勇也(90分+4)[広]木下康介(49分)<警告>[神]日高光揮(9分)、マテウス・トゥーレル(52分)、ジエゴ(90分+2)観衆:19,200人主審:福島孝一郎├後半ATの大迫勇也弾!神戸が土壇場逆転勝ちでJ1WEST首位に浮上!!広島は3連敗└現役GKも神戸-広島のPK判定に疑念「マジでどうやって守るんだよ」