[3.27 J1百年構想リーグWEST第5節 神戸2-1広島 ノエスタ]ヴィッセル神戸がホームでサンフレッチェ広島に2-1で勝利した。勝ち点を16に伸ばした神戸はJ1・WESTで首位に浮上。広島は3連敗となった。神戸はPK戦で連敗、広島は90分で連敗とともに3試合ぶりの勝ち点3を目指す一戦。なお今節はACLEを戦った影響による延期分で、これで消化試合数が並ぶことになる。前半をスコアレスで折り返した試合だったが、後半に試合が大きく動