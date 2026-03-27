なにが好きだった…？▶▶この作品を最初から読む漫画家・四方寄めくるは絶賛スランプ中。自分を見失い、何が好きなのかさえ分からなくなった彼女は、悩んだ末にすべてを投げ出し、地元・熊本から車を走らせて長崎の島原港へ向かいます。漫画家としての道を諦めるべきか葛藤する中、偶然にも旅行雑誌の撮影で訪れていたカメラマンと出会います。旅先での出会いが彼女を変え、やがて低迷していた漫画家人生が再び動き始め