【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・ハワード―阪神・高橋遥人（１４時・東京ドーム）◆ＤｅＮＡ・入江大生―ヤクルト・山野太一（１４時・横浜）◆広島・ターノック―中日・桜井頼之介（１４時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆ロッテ・田中晴也―西武・武内夏暉（１４時・ＺＯＺＯマリン）◆オリックス・九里亜蓮―楽天・滝中瞭太（１４時・京セラドーム大阪）◆ソフトバンク・松本晴―日本ハム・達孝太（１３