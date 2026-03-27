モデルでタレントのアンミカが２７日にインスタグラムを更新。誕生日会の様子を公開した。３月２５日に５４歳の誕生日を迎えたアンミカは「先日、大好きな仲間たちが集い、５４歳のお誕生日会を開催してくれましたよ」と報告。「部屋に入ると、私の特大顔オブジェと、桜の美しい想像を超える大きさの壁の設え、そして部屋中にピンクと白の桜色の風船が」とつづり、集合写真や綺麗な部屋での姿をアップした。続けて「田中みな