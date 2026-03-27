SKRYUが、神奈川・ぴあアリーナMMにて＜Super Live 2026 「The Light」＞を開催することを発表した。本ライブは2日間開催となり、8月29日が＜PINK -Moonlight Paradise- with Secret Guests＞、8月30日が＜SEPIA -Midnight Rendezvous-＞と題し、それぞれサブタイトルが設けられ開催日ごとに異なる演出になるとのこと。SKRYUのオフィシャルファンクラブ「超Super Fan Club」会員限定チケットの先行販売がスタートしているので、ぜ