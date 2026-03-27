２７日に開幕したプロ野球で７４年ぶりの快挙が達成された。巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手とロッテのドラフト２位・毛利海人投手がそろって白星。２人の新人開幕投手が勝利するのは、１９５２年の三船正俊（阪神）、大田垣喜夫（広島）以来、実に７４年ぶりの歴史的快挙となった。球団６４年ぶりの新人開幕投手となった左腕・竹丸は王者・阪神相手に６回１失点の好投。巨人の新人が開幕戦で先発勝利を挙げたのは史上初めて