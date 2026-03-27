モデルでタレントの益若つばさが２７日までにＳＮＳを更新。イメチェンショットを披露した。自身のインスタグラムに「ギャルとうってかわってナチュラル爽やか。顔のバリエーションありすぎ」と書き出すと、続けて「髪の毛更にぱつっと切りました！ハニーベージュお気に入り」とつづり、横顔の自撮りショットを披露。髪色は明るいベージュ色にチェンジし、ボブヘアを公開した。さらに「ユニクロのタンクトップお気に入りで