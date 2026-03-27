神はサイコロを振らない（以下、神サイ）が、2026年3月に東京、愛知、大阪の3都市で＜COVER LIVE TOUR 2026 “ROOTS”＞を開催した。Wアニバーサリーに際し、バンドとして挑戦したい目標を「10の叶えたいこと」として掲げ、これまでさまざまなライブやイベント、リリースを行ってきた彼ら。この＜COVER LIVE TOUR 2026 “ROOTS”＞は、その7つ目として発表されたものである。現在の神サイを形作ってきた、メンバーそれぞれのROOTS