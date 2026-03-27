◆パ・リーグオリックス０―１０楽天（２７日・京セラドーム大阪）オリックスは大敗で開幕戦を落とした。最も誤算だったのは、３年連続で開幕投手を務めたエース・宮城の乱調。ともに自己ワーストタイとなる１回２／３を８失点でＫＯされ「開幕戦というゲームを任せていただいたのに、このような投球になってしまって申し訳ないです」とうなだれた。岸田監督はオープン戦４４打席でノーアーチだった新外国人・シーモアを４番