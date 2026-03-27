セルフでの白髪染めに限界を感じたら、ハイライトで白髪をなじませる手法に注目してみて。細かな筋感を入れることで、伸びてきた根元との境界線をあいまいにしつつ、オシャレ感 × 立体感を楽しめます。今回は「NORA HAIR SALON」のスタイリスト@sakosakosakosakoさんのInstagram投稿から、大人世代の毎日を楽に彩る、旬の白髪ぼかしハイライトヘアをご紹介します。 品よく明るい切りっぱなしボブ くすませすぎず暗く見せ