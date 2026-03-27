巨人が開幕戦で昨季王者の阪神に３−１で競り勝った。ドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が６回３安打１失点の好投で、球団史上初となる新人開幕投手勝利を挙げた。ルーキーの快挙にＸのトレンドランキングには「竹丸くん」「うさほー」「＃ｇｉａｎｔｓ」のほか、本塁打を放った「ダルベック」「キャベッジ」などがランクインした。竹丸については「本当にすごい。すごすぎる。ルーキーとは思えないポーカー