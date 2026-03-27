◆パ・リーグオリックス０―１０楽天（２７日・京セラＤ大阪）楽天・荘司康誠投手（２５）が８回４安打、無四死球、無失点の好投で今季初勝利を挙げた。最速１５５キロの直球とカーブ、フォークを巧みに操り猛牛打線を手玉に取った。４年目で託された初の大役でゲームメイクした。打線は初回にマッカスカーの２点二塁打で先制。さらに２回にもボイド、マッカスカーの連続２点二塁打など一挙６点を奪い宮城をＫＯ。荘司を強