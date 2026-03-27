ゴスペラーズが、最新EP『UNIVER5OUL』を6月24日にリリースすることを発表した。EPタイトルの「UNIVER5OUL」は、“UNIVERSE”と“SOUL”を掛け合わせた造語。さらにSOULの頭文字Sを“5”に変え、メジャーデビュー当時から変わらず5人の声で魂を込めた音色を紡ぎ続けてきたゴスペラーズの想いが込められているという。本作は、30周年を経て新たなスタートを切るゴスペラーズの現在地を示す作品になるとのことで、世代や国境、ファン