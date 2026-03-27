グラビアアイドル・あまつまりなが、24日発売の写真週刊誌「FLASH」最新号に登場した。 【写真】食い込み全開！自慢の2.5次元スタイルが強調された極秘カット あまつは凹凸がくっきりの“2.5次元”スタイルが人気のモデル。同号では、3月13日に発売された自身5作目の写真集「AS IF」（光文社）から、未公開の極秘ショットを10ページにわたって披露した。インタビューでは「私の中にいる、いろいろなあまつまりな